موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2019/02/10 | 23:36

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يحل باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد يوم الثلاثاء القادم 12 فبراير 2018 ميلادياً، الموافق 7 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-2019.





ستكون هذه المباراة هي الرقم 12 لسولشار على رأس القيادة الفنية للشياطين الحمر والأولى في ذات الأذنين، ومنذ وصول النجم النرويجي السابق في كتيبة أليكس فيرجسون لم يخسر أي مباراة ولم يتعادل إلا واحدةً فقط كانت في الدوري ضد بيرنلي.



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أوقعت قرعة دور مجموعات البطولة الأهم في القارة العجوز مانشستر يونايتد في المجموعة الثامنة رفقة يوفنتوس وفالنسيا ويونج بويز، ونجح الإنجليز في تأمين المركز الثاني خلف السيدة العجوز برصيد 10 نقاط، جمعوهم بالانتصار في 3 مبارياتٍ والتعادل في واحدة، أما المباراتين المتبقيتين في الدور الأول فقد خسرهما الشياطين الحمر.





وقع باريس سان جيرمان في مجموعة الموت في دوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول ونابولي والنجم الأحمر، وبعد أن كاد الفريق العاصمي على وشك توديع المسابقة مبكراً والتحول للدوري الأوروبي، نجح في التأهل للدور الثاني كمتصدر على حساب أبناء الجنوب الإيطالي والريدز، وذلك بفارق نقطتين فقط عن كليهما.





ما هي إصابة نيمار التي ستبعده عن مواجهة اليونايتد؟ وما هي عدد المباريات التي سيغيب عنها؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة شمايكل يتذكر بداياته في كرة القدم وتأثير السير أليكس على مانشستر يونايتد المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان أولد ترافورد الثلاثاء 12 فبراير 2019 ميلادياً، 7 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية دانييلي أورزاتو beIN SPORTS HD 1 الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد سيفتقد مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان 3 لاعبين بداعي الإصابة جميعهم في خط الدفاع، هم أنطونيو فالنسيا وماركوس روخو وماتيو دارميان، ولن يغيب أي لاعب عن الشياطين الحمر بداعي الإيقاف.



اليكم أبرز ما صرح به المدير الفني بعد لقاء الأمس: https://t.co/QXHhkrZJjV #يونايتد pic.twitter.com/tCifNtQcuh — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 10, 2019 سيعتمد سولشار على نفس فلسفته بلعب كل لاعب في المكان المفضل له، وسيحرس العرين دي خيا المُفضل له، وسيتواجد كريس سمولينج بجانب لينديلوف في قلب الدفاع، أما سمولينج فسيعوض غياب الظهير الأيمن الإكوادوري، وسيتكون الوسط من الثلاثي هيريرا وماتيتش وبوجبا، وسيلعب أمامهم لينجارد كلاعب حر وأمامه الثنائي السريع جداً راشفورد ومارسيال.





التشكيل | 4-3-1-2

دافيد دي خيالوك شاو - كريس سمولينج - فيكتور لينديلوف - آشلي يونجبول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - آندير هيريراجيسي لينجاردآنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد

الغيابات والتشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان يعاني باريس سان جيرمان من غياباتٍ مؤثرةٍ جداً في هذه الفترة بداعي الإصابة، وأول وأبرز المصابين هو البرازيلي نيمار، وفي الأيام الأخيرة لحق به المهاجم إيدينسون كافاني، وقبل مباراة مانشستر يونايتد بساعاتٍ تعرض مونييه لارتجاج في المخ سيغيب على إثره أسبوعين.



🔜🔥🏟️الموهبة ✨ #MUPSG pic.twitter.com/AOkcimgedz — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 10, 2019 سيبدأ توماس توخيل بنفس طريقته المعتادة مع الفريق العاصمي الفرنسي منذ وصوله، ومن المتوقع أن يدفع بالحارس الأسطوري بوفون بدلاً من الأساسي آريولا، وسيتواجد داني ألفيش في مركز الظهير الأيمن بدلاً من البلجيكي المصاب، أما الهجوم فسيقوده كيليان مبابي وسيتواجد بجانبه تشوبو موتينج

التشكيل | 3-5-2

جيانلويجي بوفونبريسنيل كيمبيمبي - تياجو سيلفا - تيلو كيهريرخوان بيرنات - جوليان دراكسلر - ماركينيوس - آنخيل دي ماريا - داني ألفيشكيليان مبابي - إيريك تشوبو موتينج

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