2019/02/10 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. اتحاد الادباء يهنئ الشلاه بفوزه بجائزة كاثاك العالمية التي تمنحها الاكاديمية البنغلاديشية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/10 | 23:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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