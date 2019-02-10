طريقة فعّالة في تخفيض الوزن

2019/02/10 | 23:38

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اكتشف العلماء أن تحفيز الأعصاب الموجودة في الأنسجة الشحمية في جسم الإنسان يساعد على تخفيض الوزن، وابتكر علماء من معهد كولبنكيان للعلوم في البرتغال طريقة

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