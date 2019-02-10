2019/02/10 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

الفريق مُهاب مميش:”لاصحة لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن منع عبور السفن المتجهة إلى سوريا”

نهيب بالمواطنين استقاء المعلومات الصحيحة من الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس

رداً على ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا الشقيقة، صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأحد، بأنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلاً، مؤكداً التزام هيئة قناة السويس بالعمل وفق المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شرياناً للرخاء والتنمية للعالم أجمع.

كما شدد الفريق مميش على حرص الدولة المصرية على إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء.

وتهيب هيئة قناة السويس بالسادة المواطنين تحري الدقة في التعامل مع المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي التي تذيع أو تبث بيانات وأخبار كاذبة مشددة على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس www.suezcanal.gov.eg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئةً قناة السويس تنفي منع عبور السفن المتجهة الي سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئةً قناة السويس تنفي منع عبور السفن المتجهة الي سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).