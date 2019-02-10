جوايدو يحذر الجيش الفنزويلي: منع المساعدات جريمة ضد الإنسانية

2019/02/10 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المعارض الفنزويلي خوان جوايدو، الأحد، الجيش من مغبة منع دخول المساعدات الإنسانية المكدسة في كولومبيا إلى فنزويلا، تحت طائلة اعتبار هذا العمل “جريمة ضد الإنسانية”.

وقال جوايدو، الذي اعترفت به نحو 40 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، “على النظام أن يدرك أن هناك مسؤوليات لا بد من تحملها، إنها جريمة ضد الإنسانية يا حضرات المسؤولين في القوات المسلحة”.

وجاء كلام جوايدو بعيد مشاركته في قداس إلهي في كنيسة تقع في حي لاس مرسيدس في شرق كراكاس، برفقة زوجته فابيانا روزاليس وطفلتهما البالغة عشرين شهرا.

وأضاف جوايدو، الذي يتولى أيضا رئاسة البرلمان، حيث للمعارضة أكثرية، أن “العسكريين يتحولون إلى جلادين ومسؤولين عن أعمال إبادة عندما يغتالون شبانا متظاهرين، وعندما يمنعون دخول مساعدات إنسانية” إلى فنزويلا.

ودعا جوايدو مرة جديدة الفنزويليين إلى المشاركة في “يوم الشبيبة” الثلاثاء إحياء لذكرى القتلى الذين سقطوا خلال التحركات المعارضة حتى الآن (نحو 40 قتيلا منذ الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني بحسب الأمم المتحدة)، وللمطالبة بدخول المساعدات الإنسانية من كولومبيا.

وتتكدس أطنان من المواد الغذائية والأدوية المرسلة من الولايات المتحدة منذ الخميس في مخازن في بلدة كوكوتا في كولومبيا قرب جسر تيانديتاس، الذي يربط بين البلدين، والذي تغلقه القوات العسكرية الفنزويلية بمستوعبات.

من جهته، يعتبر الرئيس نيكولاس مادورو، أن واشنطن هي “التي فبركت هذه الحالة الإنسانية الطارئة للتدخل” في فنزويلا.

كما يصف الاشتراكي مادورو إرسال المساعدات بأنه “استعراض سياسي”، ويرى أن النقص في الأغذية والأدوية سببه العقوبات الأمريكية.

وأضاف جوايدو، في تصريح أمام عدد من الصحفيين والأنصار، “أفهم أن يرفض النظام الاعتراف بوجود أزمة هم مسؤولون عنها، لكننا نحن الفنزويليين نعمل بكل قوانا لوقف هذا الاغتصاب للسلطة والتعامل مع الوضع الطارئ”.

معضلة الجيش

بعدما كانت فنزويلا دولة نفطية ثرية، تشهد حاليا أسوأ أزمة في تاريخها الحديث، نتج منها نقص كبير في المواد الغذائية والأدوية ونسبة تضخم خيالية، ما أجبر نحو 2،3 مليون فنزويلي على ترك البلاد منذ العام 2015 بحسب الأمم المتحدة.

من جهة ثانية، أعلن الجيش، الذي يعتبر الداعم الرئيسي لنظام مادورو، إطلاق مناورات عسكرية الأحد في كل أنحاء البلاد تتواصل حتى الخامس عشر من الشهر الحالي “لتعزيز القدرات الدفاعية عن الأراضي” الفنزويلية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الجيش.

وأضاف جوايدو، “آسف إزاء ما يدفع جيشنا إلى القيام به”، ثم وجه كلامه إلى قادة الجيش قائلا “الأمر منوط بكم، لقد حللنا المعضلة، ونعطيكم الأمر التالي : اسمحوا بدخول المساعدات الإنسانية”.

وبكلامه هذا عن حل “المعضلة”، وبعرضه العفو عن الجنود الذين يقررون الانضمام اليه، يحاول جوايدو إحداث ثغرة في ولاء الجيش الكامل حتى الآن للرئيس مادورو.

كما أوضح جوايدو، أن مئات المتطوعين تسجلوا يومي السبت والأحد للمساهمة في العملية “المعقدة” لإدخال المساعدات “في انتظار وصول شحنات مساعدات إضافية إلى البرازيل المجاورة وإلى إحدى جزر الكاريبي”.

وتابع “هناك اليوم نحو 300 ألف فنزويلي مهددين بالموت” في حال لم تصل المساعدات.

وفي مقابلة مع فرانس برس، الجمعة، حذر جوايدو أنه سيقوم بما هو “ضروري لوقف اغتصاب” مادورو للسلطة و”لإنقاذ أرواح”، من دون أن يستبعد احتمال قيام البرلمان الذي يترأسه بإعطاء الضوء الأخضر لتدخل قوة أجنبية.

وقال المحلل السياسي لويس سالامنكا، إن “المساعدات الإنسانية اليوم هي في صلب النزاع بين قطبي السلطة”، إضافة إلى المواجهة “حول القوات المسلحة”.

من جهته، قال بدرو كارمونا، الذي تسلم الرئاسة لفترة قصيرة بعيد الانقلاب الفاشل ضد هوجو تشافيز عام 2002، في حديث إلى فرانس برس في بوغوتا، إن بلاده “تعاني من الطغيان”، معتبرا أن جوايدو يتمتع بالشرعية لقيادة فترة انتقالية تمهد لانتخابات، إلا أنه يرفض أي تدخل عسكري خارجي.

“المستقبل لنا”

وكرر جوايدو الأحد رفضه التفاوض مع مادورو قائلا “الوقت اليوم لا يلعب لصالحه، والديمقراطية باتت اليوم أقرب مما كانت عليه في أي وقت مضى، والمستقبل لنا”.

وتابع “نرحب بالطبع بكل المساعي الحميدة من قبل الدول التي تريد مواكبة العملية لإنهاء الاغتصاب، ولتشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات حرة”.

وكانت مجموعة الاتصال الدولية التي تتألف من دول اوروبية ولاتينية اميركية دعت الى اجراء انتخابات “حرة”.

من جهته، ندد مادورو بـ”انحياز” هذه المجموعة معربا عن أمله بأن يوافق البابا فرنسيس على طلبه التوسط.

وكانت مجموعة الاتصال الدولية عقدت اجتماعا الخميس في مونتيفيديو وقررت إرسال بعثة تقنية إلى فنزويلا ودعت إلى “اتاحة إدخال المساعدات بشكل سريع” تحت إشرافها وإشراف الأمم المتحدة.

إلا أن الأمم المتحدة حرصت على التأكيد أنها لن تتحرك ما لم تحصل على موافقة السلطات الفنزويلية.

وكان جوايدو أعلن نفسه رئيسا انتقاليا في الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني بعدما اعتبر البرلمان أن مادورو “مغتصب” للسلطة، لأن الانتخابات التي أبقته رئيسا لم تكن نزيهة.

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