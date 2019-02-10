الإسماعيلي يعود لمنافسات دوري أبطال أفريقيا بعد قبول استئنافه

2019/02/10 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأحد، استئناف النادي الإسماعيلي المصري ضد قرار استبعاده من منافسات الموسم الحالي لدوري الأبطال والموافقة على استئناف منافسات البطولة.

واستبعد الاتحاد القاري الإسماعيلي من البطولة بسبب شغب جماهيره أمام ضيفه الأفريقي التونسي الشهر الماضي.

وألغى الحكم المباراة ضمن الجولة الثانية بمنافسات المجموعة الثالثة بسبب هجوم الجماهير على طاقم الحكام وإلقاء أحجار وقوارير مياه على أرضية استاد الإسماعيلية.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 84 قبل أن يتخذ الحكم قرارا بإلغائها.

وقبل إلغاء المباراة كان الإسماعيلي متأخرا 2-1 رغم خوضه للقاء على أرضه ووسط جماهيره التي بلغت نحو 10 آلاف متفرج سمحت لهم السلطات الأمنية.

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