الدوري العراقي : تعرف على الإحصائيات بعد مرور (16-15) جولة

2019/02/10 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنگال � بعد مرور 16-15 جولة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم موسم 2018 – 2019، نادي الشرطة يتزعم سلم الترتيب بـ 37 نقطة و بفارق بفارق أربع نقاط عن اقرب منافسيه نادي الكرخ مفاجاة الموسم الكروي وياتي الزوراء ثالثاً على سلم الترتيب وامانة بعداد تتديل الترتيب بـ 9 نقاط .� […]

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