وثيقة: تعيين متحدث رسمي “جديد” باسم عشائر الأنبار بدلا عن العيثاوي

2019/02/10 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن محافظ الأنبار، علي فرحان حميد، الأحد صدور أمر إداري بتخويل “صبري عبد الله عمر” مدير شؤون العشائر في ديوان المحافظة بمنصب المتحدث الرسمي باسم عشائر الأنبار.وجاء في وثيقة حصل عليها “ناس” اليوم (10 شباط 2019)، أنه “تقرر إلغاء الأمر الإداري المتضمن تخويل، سفيان عامر أسود العيثاوي، متحدثا باسم مكتب شؤون العشائر […]

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