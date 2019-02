الرجل الخارق.. نسبة تصديات هائلة لتير شتيجن في المباريات الأخيرة

2019/02/11 | 00:08

يوسف حمدي فيسبوك تويتر واصل الحارس الدولي الألماني مارك أندري تير شتيجين التألق وتقديم مستويات رائعة، وكذلك أرقام قياسية تستحق الإشادة.

وأنهى برشلونة شوط المباراة الأول متعادلًا بدون أهداف أمام مضيفه أتليتيك بيلباو، في المباراة المقامة بينهما على ملعب سان ماميس الجديد.

وتصدى تير شتيجين لثلاثة كرات خطيرة منعت أتليتيك بيلباو من التقدم في شوط تفوق فيه الفريق الباسكي على الفريق الكتالوني بامتياز.

وبتصديه لهذه الكرات الثلاثة، يكون تير شتيجين قد تصدى لـ 27 محاولة من أصل آخر 31 محاولة على مرماه في المباريات الأخيرة.

ويعني هذا أن تير شتيجين قد تلقى 4 أهداف فقط من آخر 31 تسديدة على مرماه، أي نسية لا تتجاوز الـ 15 % فقط من إجمالي المحاولات المسددة على مرماه.

