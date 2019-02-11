اكتمال اضلاع بطولة الصداقة الدولية الثانية

2019/02/11 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف الاتحاد المركزي لكرة القدم، عن الاتحادات الوطنية التي اعلنت

بشكل عن رسمي مشاركة منتخباتها في بطولة الصداقة الدولية بنسختها

الثانية التي ستضيفها المدينة الرياضية في محافظة البصرة.

وقال رئيس اتحاد الكرة، عبد الخالق مسعود: تلقينا مؤخراً موافقة

الاتحادين السوري و الاردني لمشاركة المنتخبين الشقيقين في بطولة

الصداقة الدولية في نسختها الثانية التي ستضيفها البصرة خلال فترة

ايام FIFA DAY المقبلة.

واضاف: فيما ابدى الاتحاد اللبناني موافقته المبدئية على ان يكون

منتخب بلاده الفريق المشارك الثالث في البطولة التي ستقام خلال

الفترة المحصورة من ١٨ والى ٢٦ من الشهر الجاري.

واختتم حديثه قائلاً: الاتحاد الاوزبكي اعتذر عن مشاركة منتخب بلاده

في بطولة الصداقة الرباعية فيما لم يأتي اي خطاب رسمي من قبل

الاتحاد اليتواني للتواجد!.

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