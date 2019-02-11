تعرف على المنتخبات المشاركة ببطولة الصداقة في البصرة

2019/02/11 | 00:18

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بغداد اليوم - بغداد

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاحد، عن الاتحادات الوطنية التي اعلنت بشكل عن رسمي مشاركة منتخبا...





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