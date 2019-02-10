ميلان يصطاد عدة عصافير بثلاثية مقنعة ضد كالياري

2019/02/11 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق ميلان انتصارًا مقنعًا على كالياري بثلاثة أهداف دون رد في ختام الأسبوع الـ23 للدوري الإيطالي.

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واصطاد الروسونيري عدة عصافير بهذا الفوز الثمين، إذ حقق انتصاره الأول بعد مباراتين لم يفز بهما سوى بنقطتين من التعادل مع نابولي وروما، واستعاد المركز الرابع بفارق نقطة عن أتالانتا وروما ولاتسيو، وحقق أفضل نتيجة له في البطولة، إذ سبق أن فاز بفارق 3 أهداف على سبال 4-1 لكنه لم يخرج بشباك نظيفة.

وشهد اللقاء كذلك الهدف الأول للاعبه البرازيلي لوكاس باكيتا، وكذلك الهدف الثاني في السيري آ لمهاجمه الجديد كريشتوف بيونتيك والرابع له بقميص الروسونيري منذ انضم إليه قادمًا من جنوى خلال يناير الماضي.

ومع كل تلك "العصافير"، سدد ميلان 11 مرة على مرمى كالياري خلال اللقاء، وهو أكبر عدد من التسديدات للفريق خلال مباراة واحدة في كل البطولات تحت قيادة جينارو جاتوزو.

وبدأ ميلان مباراة سان سيرو بأفضلية كاملة على صعيد الاستحواذ والمحاولات الهجومية، ونجح في التقدم عبر تسديدة من سوزو تصدى لها الحارس كرانيو لكن الكرة اصطدمت بزميله المدافع لوكا تشيبيتيلي ودخلت المرمى لتترجم تفوق أصحاب الملعب بعد 13 دقيقة فقط من البداية.

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وانطلق دافيدي كالابريا عند الدقيقة الـ22 من الجانب الأيمن ولعب تمريرة عرضية ممتازة تابعها بنجاح باكيتا ليُحرز الهدف الثاني للفريق وبه انتهى الشوط الأول بعدما أهدر بيونتيك فرصة ممتازة للتسجيل، وتصدى دوناروما لفرصة محققة للفريق الضيف.

تغير الوضع قليلًا في بداية الشوط الثاني، إذ كان كالياري هو الطرف الأفضل مع تراجع ميلان لمناطقه الدفاعية واعتماده على الهجمات المرتدة السريعة، وكاد الفريق السارديني أن يُسجل هدفه الأول لكن مهاجمه جواو بيدرو أهدر فرصة سهلة جدًا برعونة كبيرة.

وعاقب ميلان بيدرو على تلك الفرصة بإحراز الهدف الثالث عبر بيونتيك الذي استغل وصول الكرة له داخل منطقة الجزاء وسددها بدقة للمرمى الخالي من حارسه الذي خرج لمحاولة التصدي لتسديدة هاكان تشالهانوغلو.

الهدف قتل آمال كالياري في العودة وفرض شيء من الهدوء على ملعب المباراة، وقد سنحت للروسونيري عدة فرص لإضافة المزيد من الأهداف لكن التوفيق لم يكن مع الفريق لينتهي اللقاء بانتصاره 3-0 واستعادته المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

💢 باكيتا يسجل أول أهدافه بقميص نادي ميلان ⚽️ pic.twitter.com/AKGRadI8Ud— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

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