خلال لقائه رئيس هيئة المنافذ الحدودية محافظ البصرة يؤكد على ضرورة تطوير المنافذ في المدينة

2019/02/11 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني على ضرورة الاهتمام بمنافذ البصرة الحدودية جاء ذلك خلال لقائه رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق كاظم العقابي اليوم

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