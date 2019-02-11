التغذية والحموضة المعوية

2019/02/11 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتميز طعام المجتمع الشرقي على وجه الخصوص بالتنوع في مكوناته الغذائية وباللذة المعهودة، والمعروف عنه أيضاً بدسامته وحلاوته العالية، حيث تحتوي معظم الأطعمة على كميات

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