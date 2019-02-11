التعادل السلبي يحسم موقعة برشلونة وبلباو في الليغا

2019/02/11 | 00:49

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاحد، عن الاتحادات الوطنية التي اعلنت بشكل عن رسمي مشاركة منتخباتها في بطولة الصداقة الدولية بنسختها الثانية التي ستضيفها المدينة الرياضية في محافظة البصرة.

وقال رئيس اتحاد الكرة، عبد الخالق

بغداد اليوم - متابعة

وسع فريق يوفنتوس متصدر الدوري الايطالي، الفارق مع نابولي الوصيف، بعد الفوز، الاحد،على ساسولو 3-صفر في لقاء جرى على ملعب مابي معقل الخاسر، ضمن منافسات الجولة 23 من المنافسة.

البداية كانت قوية من قبل ساسولو من خلال الضغط

بغداد اليوم

تعرض تشيلسي اليوم الاحد لفضيحة، عندما خرج مهزوما من مانشستر سيتي بسداسية نظيفة في قمة منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي اقيمت على ملعب "الاتحاد"، معقل السيتيزنز، وهي الخسارة الاولى بتاريخ الدو

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