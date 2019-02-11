برشلونة يتعثر والليغا تشتعل

2019/02/11 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بيلباو المنافسة على الليغا اشتعلت بعدما تعثر “برشلونة” للمرة الثانية على التوالي ووقع في فخ التعادل السلبي مع بيلباو ضمن الجولة الـ 23 من الليغا الاسبانية في المباراة التي أقيمت بينهما على ارضية “سان ماميس” مساء اليوم الأحد.هذا التعادل جعل “برشلونة” يخسر نقطتين ثمينتين في سباق الحصول على لقب الدوري ولكنه […]

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