رشوة مقابل تقويض كأس العالم 2022 في قطر

2019/02/11 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن قيام السير لينتون

كروسبي أحد مديري حملات حزب المحافظين البريطاني، بعرض خطة مفصلة

تتضمن قصصًا سلبية ومزيفة ضد قطر والضغط على الفيفا لاختيار دولة

أخرى لتنظيم مباريات كأس العالم عام 2022.

وعرض السير كروسبي العمل على إطلاق حملة لإلغاء كأس العالم في قطر

لعام 2022 والعمل على منح تنظيمه لبلد آخر مقابل 5.5 مليون جنيه

إسترليني، وفقًا لخطة تم تسريبها تعطي فكرة نادرة عن أنشطة أحد أفضل

الناشطين السياسيين المعروفين.

الوثيقة التفصيلية تتضمن “اقتراح لحملة لفضح نظام الدوحة ووضع حد

لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر” – وكُتبت في نيسان أبريل من العام

الماضي وتم توقيعها من قبل كروسبي شخصيا.

وقال إنه إذا شارك في الحملة، فإن شركته CTF Partners، ستحتاج إلى

300.000 جنيه إسترليني شهريًا لمدة 18 شهرًا للتركيز على الجهود

المبذولة لنزع الشرعية عن الحكومة القطرية والضغط على الفيفا

“لإعادة بدء عملية تقديم العطاءات” ومنح تنظيم كأس العالم إلى بلد

آخر

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