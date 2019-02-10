البلوغرانا يتعثر مجدداً – شاهدوا ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

2019/02/11 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: مازن الريسسقط برشلونة في فخ التعادل للمباراة الثالثة توالياً في جميع المسابقات، بعدما انتهت مباراته مع مضيفه أتلتيك بيلباو بلا أهداف ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.وهذا التعادل الثاني توالياً في الدوري أيضاً بعدما انتهت مباراته مع فالنسيا 2-2 في المرحلة السابقة، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 51 نقطة بفارق ست نقاط فقط عن ريال مدريد الوصيف، علماً أنّ الكلاسيكو في ذهاب نصف نهائي كأس الملك انتهى بالتعادل الأربعاء الفائت 1-1.وكان الألماني تير شتيغن نجم المباراة بلا منازع بعدما تصدى للعديد من الكرات الخطرة لأصحاب الأرض، رغم أفضلية برشلونة في الاستحواذ على الكرة وتحسنه كثيراً في الشوط الثاني.وصار رصيد أتلتيك بيلباو 27 نقطة في المركز الثالث عشر وهو ذات رصيد ليفانتي الرابع عشر.مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو التغطية الخاصة

(90+4) محاولة الفرنسي البديل ديمبيلي بين يدي الحارس.

تير شتيغن يتعملق مجدداً من خلال التصدي لكرة هدف محقق لويليامز (82).

(79) ضربة رأس من ويليامز تخطئ المرمى.

(65) على عكس مجريات اللعب هجمة مرتدة من بيلباو والبديل سان خوسيه كاد يباغت برشلونة إلا أنّ تسديدته جاءت بعيدة.

(53) تسديدة من ركلة حرة مباشرة لميسي تعلو المرمى.

- برشلونة يقدم 5 دقائق مختلفة كلياً عن الشوط الأول ويقترب من التسجيل في أكثر من مناسبة.- انتهاء الشوط بالتعادل السلبي وسط أفضلية لصاحب الأرض أتلتيك بيلباو بالفرص وأفضلية لبرشلونة في السيطرة.

(41) غارسيا "المشاغب" يحاول مجدداً لكن تسديدته ترتطم بسيرجي روبيرتو.

- ميسي يظهر للمرة الأولى بتسديدة قوية ينجح حارس بيلباو في إبعادها (37).

(24) تير شتيغن يتابع التألق ويتصدى لمقصية راوول غارسيا الرائعة.

(22) أولى فرص برشلونة الجدية تأتي من ضربة رأس لسواريز تجاور المرمى.

(16) الأوروغوياني لويس سواريز كاد يخطف هدفاً بعد خطأ في إبعاد الكرة من الحارس هيريرين.

(11) يوري يهدد مرمى الألماني تير شتيغن من تسديدة قوية تنحرف عن مرمى برشلونة.

(7) أولى الكرات تأتي من ويليامز الذي لم تسعفه سرعته للسيطرة على الكرة داخل منطقة جزاء برشلونة.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من برشلونة وأتلتيك بلباو

Messi v Williams coming up at San Mames...



👽🆚🦁#AthleticBarça XIs pic.twitter.com/B3vc6wKBoU

— LaLiga (@LaLigaEN) February 10, 2019

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