البلوغرانا يتعثر مجدداً – شاهدوا ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

(90+4) محاولة الفرنسي البديل ديمبيلي بين يدي الحارس.
تير شتيغن يتعملق مجدداً من خلال التصدي لكرة هدف محقق لويليامز (82).
(79) ضربة رأس من ويليامز تخطئ المرمى.
(65) على عكس مجريات اللعب هجمة مرتدة من بيلباو والبديل سان خوسيه كاد يباغت برشلونة إلا أنّ تسديدته جاءت بعيدة.
(53) تسديدة من ركلة حرة مباشرة لميسي تعلو المرمى.
- برشلونة يقدم 5 دقائق مختلفة كلياً عن الشوط الأول ويقترب من التسجيل في أكثر من مناسبة.- انتهاء الشوط بالتعادل السلبي وسط أفضلية لصاحب الأرض أتلتيك بيلباو بالفرص وأفضلية لبرشلونة في السيطرة.
(41) غارسيا "المشاغب" يحاول مجدداً لكن تسديدته ترتطم بسيرجي روبيرتو.
- ميسي يظهر للمرة الأولى بتسديدة قوية ينجح حارس بيلباو في إبعادها (37).
(24) تير شتيغن يتابع التألق ويتصدى لمقصية راوول غارسيا الرائعة.
(22) أولى فرص برشلونة الجدية تأتي من ضربة رأس لسواريز تجاور المرمى.
(16) الأوروغوياني لويس سواريز كاد يخطف هدفاً بعد خطأ في إبعاد الكرة من الحارس هيريرين.
(11) يوري يهدد مرمى الألماني تير شتيغن من تسديدة قوية تنحرف عن مرمى برشلونة.
(7) أولى الكرات تأتي من ويليامز الذي لم تسعفه سرعته للسيطرة على الكرة داخل منطقة جزاء برشلونة.
انطلاق المباراة.
التشكيلة الرسمية لكل من برشلونة وأتلتيك بلباو
Messi v Williams coming up at San Mames...
👽🆚🦁#AthleticBarça XIs pic.twitter.com/B3vc6wKBoU
— LaLiga (@LaLigaEN) February 10, 2019
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