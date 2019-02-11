الخزعلي: إنهاء داعش على الحدود مبرر لبقاء القوات الأميركية في العراق

2019/02/11 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الاثنين، 11 شباط 2019، أن إنهاء وجود داعش على الحدود مع سوريا مبرر لبقاء القوات الأميركية في العراق.

وقال الخزعلي في تغريدة له على حسابه بتويتر، إن "‏استمرار تواجد داعش لأشهر طويلة في الحدود السورية مع العراق ثم القضاء عليه خلال أسبوع فقط يثبت ان قرار بقاء داعش او إنهاءه هو قرار سياسي لحساب مصلحة الولايات المتحدة".

وأضاف، "نعتقد ان المراد إنهائه في سوريا لتبرير الانسحاب الأمريكي من هناك واعادة تقويته في العراق لتبرير استمرار التواجد فيه".

بغداد اليوم - بغداد

علق النائب عن تيار الحكمة الوطني، علي العبودي، الاحد (10 شباط 2019)، على المطالبات بتشريع قانون خاص بالزيارات الخارجية التي يجريها النواب، فيما لفت إلى أن الزيارات السياحية أو العلاجية لا تحتاج الى إخطار وموافقة مجلس النواب.

بغداد اليوم - بغداد

نشر السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، الأحد، صوراً تظهر تناوله "وجبة فلافل" في الكرادة، وسط بغداد، فيما أعرب عن أمله بأن تكون "المنافسات" في الشرق الأوسط على مستوى المطاعم "جميلة ولذيذة".

بغداد اليوم _ الانبار

كشف عضو مجلس محافظة الأنبار عيد عماش، اليوم الأحد، عن طبيعة تمركز وتحرك القوات الأميركية في المنطقة الغربية من العراق ونشاطها في بناء قواعد جديدة هناك.

وقال عماش لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الاميركية لديها 3 قواعد فقط

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