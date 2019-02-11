قوات الحشد الشعبي تحبط هجوماً انتحارياً لداعش في بقضاء البعاج

2019/02/11 | 01:42

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قوات الحشد الشعبي تحبط هجوماً انتحارياً لداعش في قاطع عمليات

نينوى بقضاء البعاج

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