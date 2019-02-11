بنفيكا يكتسح ناسيونال ماديرا 10-0

2019/02/11 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت المباراة على ملعب النور معقل بنفيكا وسجل الأهداف كل من أليخاندرو غريمالدو في الدقيقة الأولى وهاريس سيفيروفيتش في الدقيقتين 21 و27، وجواو فيلكس في الدقيقة 50، وأضاف لويس ميغيل ألفونسو الهدف الخامس في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، ثم انهار ناسيونال تماماً حيث استقبلت شباكه 5 أهداف في 35 دقيقة فقط.وأحرز فرانسيسكو فيريرا الهدف السادس في الدقيقة 56 وكان السابع من نصيب روبن دياز في الدقيقة 64، وأضاف جوناس جونالفيز أوليفيرا الهدف الثامن في الدقيقة 85 قبل أن يحرز رافائيل فيريرا الهدف التاسع قبل نهاية المباراة بدقيقتين ثم عاد جونالفيز أوليفيرا واختتم العشارية التاريخية بإحرازه الهدف الأخير في الدقيقة 90.وواصل بنفيكا الضغط على بورتو المتصدر (51 نقطة) بعد أن رفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ناسيونال عند 20 نقطة في المركز 16 مع أضعف دفاع بالتأكيد حيث استقبلت شباكه حتى الآن 45 هدفاً.

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