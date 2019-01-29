مؤشر الأداء في الليج 1 - كافاني يتوهج ويبدع بقنصه، وللحراس أيضًا كلمتهم

2019/02/11 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال باريس سان جيرمان يواصل مضيه قدمًا في سكة الانتصارات على مستوى الليج 1، فقد أبدع في المواجهة الأخيرة أمام رين وحقق الفوز برباعية "4/1"النجم الأوروجواياني "إيدنسون كافاني" كان نجم اللقاء بثنائيته ومستوياته الرائعة، إذ تناغم في الهدف الأول مع كل من زميليه كيليان مبابي وأنخيل دي ماريا ووقع على هدف في غاية الجمال، فيما كان الهدف الثاني له والرابع للفريق تتويجًا لمجهودات بطل العالم الأسمراني.

قناص نابولي السابق تصدر بهذا العطاء قائمة مؤشر الأداء من أوبتا بتنقيط 95,5 متفوقًا على مبابي الذي جاء في المركز السابع بعدما سجل هو الآخر هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

دي ماريا دخل بدوره اللائحة وحصل على المركز ال10 كتتويج لهدفه "الثالث" ولما أظهره من مهارات وانسجام كبير مع رفاقه.



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وبتألقه اللافت في صدام مارسيليا، احتل جناح ليل "نيكولاس بيبي" الوصافة"، إذ كان قد افتتح النتيجة من علامة الجزاء ثم عاد ليضيف الثاني في الوقت المبدد مانحًا بذلك ناديه انتصارًا ثمينًا

اللقاء شهد كذلك عودة المهاجم المشاكس "ماريو بالوتيلي" لزيارة شباك الليج 1، فرغم مشاركته كبديل فقط، تمكن من ترك بصمته على أرضية الميدان وسجل في الدقيقة ال96 الهدف الوحيد لأولمبيك مارسيليا ليحصل بالتالي على المركز السادس في قائمتنا لهذا الأسبوع.

وهناك في ناديه السابق نيس، توهج "ألان سان ماكسيم" مسجلاً الهدف الثاني في شباك نيم أولمبيك قائدًا رفاقه لحصد فوز "2/0" و3 نقاط في غاية الأهمية.

ولم تكن نظافة شباك فريق "باتريك فييرا" قادمة عن فراغ، إنما بتعملق جديد من الحارس "والتر بينيتيز" والذي حصل هذا الأسبوع على معدل 88,9.

وعرفت هذه الجولة بزوغ حارس مرمى آخر حصل على معدل أفضل والحديث هنا عن حامي عرين أميان "ريجيس جورتنر"، فرغم الخسارة أمام أولمبيك ليون "1/0" إلا أن هذا الأخير قام بـ10 تصديات ناجحة وكان له دور جوهري في عدم خروج رفاقه بنتيجة ثقيلة.لل

نادي الإمارة موناكو سقط أيضًا هذا الأسبوع أمام ديجون، فنعيم السليتي واصل العزف على نغمات الإبداع ولمع ثلاثيته الأخيرة في كأس فرنسا بهدف جديد استحق على إثره التواجد في المركز ال9 من لائحة مؤشر الأداء.

ونختتم هذا الأسبوع بجايتان لابوردي الذي سجل لمونبلييه في فوزه المميز على كان مساعدًا إياه على المواصلة في المقدمة وحاصلاً لنفسه على المركز ال8.





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