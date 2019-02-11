رئيس الوزراء المجري يتعهد بالدفاع عن “مسيحيي” أوروبا في وجه المهاجرين

2019/02/11 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أطلق رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان حملته للانتخابات الاوروبية داعيا الناخبين للدفاع عن الشعوب “المسيحية” في أوروبا في مواجهة الهجرة التي قال إنها أدت إلى “فيروس الإرهاب”.وأعلن أوربان أيضا رزمة اجراءات في مقدمها خفض الضرائب ودعم الاسر لمساعدتها في إنجاب عدد اكبر من الاطفال، في خطوة اعتبر انها تعالج مشكلة تراجع عدد […]

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