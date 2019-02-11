نتانياهو يتعهّد تجميد تحويلات السلطة الفلسطينية

2019/02/11 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد اقتطاع جزء من عائدات الضرائب التي يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية استجابة لخصومه السياسيين اليمينيين عقب مقتل شابة إسرائيلية، وذلك في وقت يسعى للفوز بولاية جديدة في الانتخابات المقبلة.في المقابل، أكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ الأحد أنه نقل بطلب من الرئيس محمود عباس […]

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