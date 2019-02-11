نهر الحليب

2019/02/11 | 02:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر مربو المواشي الايطاليون في مدن سردينيا احتجاجا على الانخفاض الكبير في أسعار منتجاتهم، التي أصبحت لا تغطي حتى سعر التكلفة.

وقام المربون، كدليل على غضبهم

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