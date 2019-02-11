الشيخ الأمين قيس الخزعلي: قرار بقاء داعش او إنهاءه هو قرار سياسي لحساب مصلحة الولايات المتحدة

2019/02/11 | 02:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، فجر اليوم الاثنين، ان: "استمرار تواجد داعش لأشهر طويلة في الحدود السورية مع العراق

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