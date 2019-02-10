2019/02/11 | 02:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بين شولتين| 2019/2/10) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XFh5iv83ybU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بين شولتين| 2019/2/10) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج بين شولتين| 2019/2/10) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).