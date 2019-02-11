شكري: دور تركيا في ليبيا مقلق

2019/02/11 | 03:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية المصري سامح شكري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الدور الذي تلعبه تركيا في بعض الدول وخاصة في ليبيا "دور مقلق" ولا نقبل أن يمتد إلى دول أخرى في القارة الإفريقية.

وأفاد شكري بأن ما يحدث في ليبيا له تأثير مباشر على مصر، وتابع قائلا إن تأمين الحدود المصرية الليبية يكلف الكثير من الجهد والموارد والأرواح.وأضاف "نحن نعلم جيدا ما هي مصالحنا ولدينا القدرة للدفاع عنها..



وفي الوقت ذاته لا نحجر على أي علاقات أخرى طالما أنها لم تأت بشكل مباشر بالضرر علينا".ولفت وزير الخارجية إلى وجود جهات تتدخل في الشأن الليبي وتقدم الدعم والسلاح وتوفر الموارد للتنظيمات الإرهابية.وتابع قائلا "الدول والأجهزة ترصد عمليات الدعم التي تقدم للتنظيمات..



وإذا كانت هناك مصداقية لدى المجتمع الدولي عندما يعقد المؤتمرات لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه فلابد أن يواجه هذه الحقائق ويتعامل معها بشكل صريح حتى لا يصبح في الأمر ازدواجية وربما توظيف سياسي مغلوط لهذه الظواهر".وشدد شكري على أن دوافع مصر تجاه الأفارقة دائما تحمل الخير والتعاون المشترك، مشددا على أن لبلاده كلمة واحدة وتوجها واحدا وأن التكامل الإفريقي يغلق الباب أمام الأطماع الخارجية.المصدر: اليوم السابع

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