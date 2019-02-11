جنرال أمريكي: بدء سحب القوات من سوريا خلال أسابيع

2019/02/11 | 04:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية يوم الأحد إن من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا طبقا لما أمر به الرئيس دونالد ترامب.وقال أيضا فوتيل الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إنه يعتقد أن مستويات القوات في العراق ستظل ثابتة بشكل […]

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