2019/02/11 | 05:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس واصل برشلونة المتصدر وحامل اللقب نزيف النقاط وأنعش آمال غريمه التقليدي ريال مدريد في منافسته على لقب الموسم الحالي بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أتلتيك بلباو صفر-صفر الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وهي المباراة الثانية تواليا يسقط فيها برشلونة في فخ التعادل بعد الأولى أمام ضيفه فالنسيا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطولة إسبانيا: برشلونة يواصل نزيف النقاط) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطولة إسبانيا: برشلونة يواصل نزيف النقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).