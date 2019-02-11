2019/02/11 | 05:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- ناس واصل برشلونة المتصدر وحامل اللقب نزيف النقاط وأنعش آمال غريمه التقليدي ريال مدريد في منافسته على لقب الموسم الحالي بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أتلتيك بلباو صفر-صفر الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وهي المباراة الثانية تواليا يسقط فيها برشلونة في فخ التعادل بعد الأولى أمام ضيفه فالنسيا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطولة إسبانيا: برشلونة يواصل نزيف النقاط) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهي المباراة الثانية تواليا يسقط فيها برشلونة في فخ التعادل بعد الأولى أمام ضيفه فالنسيا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطولة إسبانيا: برشلونة يواصل نزيف النقاط) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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