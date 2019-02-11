2019/02/11 | 05:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن وزير بريطاني الأحد أنّ رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستعرض على النواب أن يمنحوها وقتاً إضافياً للتفاوض مع بروكسل بشأن إدخال تعديلات على اتفاق بريكست.ومن المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف طريقة إتمام هذا الطلاق التاريخي بعد رفض النواب البريطانيين بغالبية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماي تريد مزيداً من الوقت لإعادة التفاوض بشأن بريكست) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماي تريد مزيداً من الوقت لإعادة التفاوض بشأن بريكست) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).