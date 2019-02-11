2019/02/11 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة صالح المجربي مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الأعمال العسكرية التي يشنها اللواء المتقاعد خليفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسي الليبي يطالب بتدخل مجلس الأمن لوقف هجمات قوات حفتر) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسي الليبي يطالب بتدخل مجلس الأمن لوقف هجمات قوات حفتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).