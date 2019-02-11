جنرال أميركي: احتمال بدء سحب القوات من سوريا خلال أسابيع

2019/02/11 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القيادة العسكرية المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل إن من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة سحب قواتها البرية من سوريا خلال

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