واشنطن تأمل أن تشكل تحالفا ضد إيران في مؤتمر وارسو 

2019/02/11 | 07:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين جولة في وسط أوروبا تشمل المجر وسلوفاكيا وبولندا.وقال مسؤولون بالإدارة الأمريكية إن بومبيو يسعى خلال جولته تعويض نقص الوجود الأمريكي الذي فتح الطريق أمام قدر أكبر من النفوذ الصيني والروسي في وسط أوروبا.وتتضمن الجولة مؤتمرا يعقد في العاصمة البولندية وارسو بشأن الشرق الأوسط تأمل […]

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