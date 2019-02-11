نائب: الاتفاق على مرشحي الوزارات الامنية قد يكون في 2020

2019/02/11 | 07:54

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بغداد- العراق اليوم:

أكد النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار محمد الخالدي، وجود خلافات متجذرة على مرشحي الوزارات الامنية...





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