نشر الموازنة المالية للعراق في الوقائع الرسمية

2019/02/11 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة العدل يوم الاثنين عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4529) الخاص بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 1 لعام 2019 والتي اقرها مجلس النواب وصادق عليها السيد رئيس الجمهورية .

وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية كامل امين هاشم في بيان اليوم، ان قانون الموازنة تضمن نقل مبالغ مالية من بعض الوزارات إلى المحافظات المحررة ومحافظة البصرة وبجدوال تفصيلية بما يخص الإنفاق والاستثمار والقروض , وتضمن القانون الطلب من مجلس الوزراء بتثبيت المتعاقدين والمحاضرين كافة في مؤسسات الدولة وحسب القدم بما فيهم موظفي العقود الممولة ذاتيا في وزارة الكهرباء, فضلا عن استمرار منح الموظفين اجازة الخمس سنوات واستحداث درجات وظيفية للحشد الشعبي والحشد العشائري .

وأضاف ان العدد تضمن ايضا قانون منع استيراد منتجات الصناعات الغذائية وكذلك المنتجات الزراعية التي لها منتج محلي مماثل وحسب الرزنامة الزراعية .

يذكر ان جريدة الوقائع العراقية تضمنت تفاصيل الموازنة وتبويباتها للعام الحالي 2019.

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