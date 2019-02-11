تشكيل 4 لجان لجرد الاراضي الزراعية المشمولة بقانون 117 في ذي قار

2019/02/11 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

اعلن معاون مدير دائرة زراعة محافظة ذي قار فرج ناهي تمار اليوم الاحد عن تشكيل اربعة لجان لكشف وتحديد الاراضي المشمولة بقانون 117 لغرض تسجيلها بأسماء الفلاحين الذين لم تصدر لهم قرارات توزيع سابقة.





وكالات:اعلن معاون مدير دائرة زراعة محافظة ذي قار فرج ناهي تمار اليوم الاحد عن تشكيل اربعة لجان لكشف وتحديد الاراضي المشمولة بقانون 117 لغرض تسجيلها بأسماء الفلاحين الذين لم تصدر لهم قرارات توزيع سابقة.وقال تمار للمربد ان الدائرة شكلت ثلاث لجان للاراضي الزراعية و الرابعة للبساتين مهمتها الكشف وتحديد الاراضي الموزعة للفلاحين والتي لم تصدر بها قرارات توزيع من خلال جرد اسماء الفلاحين الذين لديهم اراضي زراعية غير متعاقد عليها ضمن قانون 117 لغرض اصدار قرارات توزيع لاحقة لهم.

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