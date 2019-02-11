العدل تعلن صدور عدد جريدة “الوقائع العراقية” الخاص بموازنة 2019 وتوضح تفاصيلها

2019/02/11 | 08:25

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بغداد- العراق اليوم:

اعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4529) الخ...





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