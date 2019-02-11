العلوي : الاطاحة بعبد المهدي ستبدأ قريبا

2019/02/11 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسة ,

2019/02/11 10:20

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بغداد- العراق اليوم:أكد السياسي والنائب السابق حسن العلوي، ان محاولات الإطاحة بالوزراء ستبدأ خلال الفترة المقبلة لتعطيل وتعويق حكومة عبد المهدي، عازيا الأمر الى عدم تبنية من كتله معينة.وقال العلوي إن “صراعات الكتل السياسية داخل مجلس النواب ستبرز للساحة بشكل علني خلال الفصل التشريعي المقبل”.وأضاف ان “المحاولات للإطاحة بالوزراء من خلال الاستجوابات والإقالات ستبدأ خلال الفترة المقبلة”، مشيرا الى ان “كل كتلة سياسية ستطيح بوزير ندها من الكتلة الأخرى”.وأوضح ان”الغرض من تلك المحاولات هي تعطيل وتعويق حكومة عبد المهدي”، عازيا الامر الى “عدم تبنيه من قبل كتلة سياسية وفرضه كخيار توافق”

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