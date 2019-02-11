قصص سلبية تستهوي الشباب في مواقع التواصل

2019/02/11 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (كروبات)متخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي في ينشر قصص لكاتبات وكتاب غير مؤهلين، لذلك في كثير من الاحيان جذبوا الشباب لمايكتبونه من قصص،

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