صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع الخاص بقانون موازنة 2019

2019/02/11 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل اليوم الاثنين، صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4529) الخاص بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 1 لعام 2019.

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