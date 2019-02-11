الوقائع العراقية تنشر قانون الموازنة لعام 2019

2019/02/11 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل، اليوم الأثنين، صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4529) الخاص بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 1 لعام 2019 والتي أقرها

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