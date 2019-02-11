العثور على عبوات ناسفة داخل أحد المنازل السكنية في تلعفر

2019/02/11 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بأن شرطة النجدة في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى عثرت على عدد من العبوات الناسفة تعود إلى تنظيم داعش

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