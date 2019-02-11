صحيفة بريطانية: لحماية صحة قلبك اتبع هذه النصائح الغذائية

2019/02/11 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صحةيموت 200 ألف شخص حول العالم سنويا بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، ويوصي خبراء الصحة الناس برعاية القلب للوقاية من هذه الأمراض، وذلك عبر ممارسة الانشطة الرياضية والتغذية الصحية السليمة.

وفي هذا الصدد نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية تقريرا أشارت فيه لبعض النصائح الطبية والغذائية للوقاية وللعناية بالقلب، والتي أوصت بها استشارية أمراض القلب في مؤسسة المستشفيات الأمريكية “لورا كور”.

وأوضح التقرير بأن “لورا كور”، “أوصت الناس بتخفيض نسبة المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها القلب، عبر نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك والمكسرات وزيت الزيتون”.

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