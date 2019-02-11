أتلتيك بيلباو يجبر برشلونة على التعادل في الدوري الإسباني

2019/02/11 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أجبر فريق أتلتيك بيلباو، الأحد، ضيفه برشلونة على التعادل في ختام مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.وواصل برشلونة نزيف النقاط للجولة الثانية على التوالي بعد التعادل في الجولة الماضية مع فالنسيا بهدفين لكل فريق، ليعطي الفرصة لريال مدريد الذي يطارده بقوة.قدم بيلباو شوط أول مميز كان فيه الأخطر والأكثر استحواذاً وشكل العديد من الفرص.وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة ولكن لم ينجح أي فريق في تسجيل أية أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل .بهذه النتيجة، يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن ريال مدريد، فيما ارتقى أتلتيك بيلباو للمركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.

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