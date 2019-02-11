النفط توافق على استئجار احدى بنايتها الحديثة لمعهد نفط ذي قار

2019/02/11 | 08:40

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شبكة اخبار الناصرية:

قالت شركة المنتجات النفطية المملوكة لوزارة النفط ، ان الوزارة وافقت على استئجار البناية التابعة لها في مدينة الناصرية لمعهد نفط ذي قار .





شبكة اخبار الناصرية:قالت شركة المنتجات النفطية المملوكة لوزارة النفط ، ان الوزارة وافقت على استئجار البناية التابعة لها في مدينة الناصرية لمعهد نفط ذي قار .وذكر مدير فرع الشركة في ذي قار علي حسين لشبكة اخبار الناصرية ، ان وزارة النفط وافقت على طلب ديوان محافظة ذي قار باستئجار مقر الشركة الجديد في الناصرية لصالح معهد النفط في المحافظة .ورجح حسين ان يبدا دوام المعهد في البناية الجديدة مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ‪2018‬ - ‪2019‬.وتجدر الاشارة الى ان عقد استئجار البناية لصالح معهد نفط ذي قار يمتد لخمسة اعوام .انتهى،ت ع ح.

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