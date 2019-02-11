دخول موازنة 2019 حيز التنفيذ بعد نشرها في الوقائع الرسمية

2019/02/11 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخول موازنة 2019 حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية

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