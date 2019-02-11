2019/02/11 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..توقع الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، أن تبدأ الولايات المتحدة سحب قواتها المحتلة من سوريا خلال أسابيع، طبقا لما أمر به الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرر في مقابلة مع شبكة /سي بي إس/ الأمريكية يوم الاثنين الماضي اعلانه أنه سيسحب القوات الأمريكية من سورية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القيادة العسكرية الامريكية تتحدث عن قواتها المحتلة في العراق وسوريا alansaar.

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