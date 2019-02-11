2019/02/11 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..وصل القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، إلى أفغانستان،الاثنين، في زيارة غير معلنة هي الأولى من نوعها بعد توليه منصبه.وقال شاناهان لمجموعة صغيرة من الصحفيين المرافقين له في هذه الزيارة، والتي لم يعلن عنها مسبقا، أن من المهم مشاركة الحكومة الأفغانية في المفاوضات المتعلقة بأفغانستان الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة هناك منذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول امريكي يصل افغانستان في زيارة غير معلنة alansaar.

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