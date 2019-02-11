الحشد الشعبي والقوات الأمنية ينفذان عملية تفتيش بحثا عن انتحاريين غرب نينوى

2019/02/11 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية،امس الأحد، عملية تفتيش في مناطق حي الرسالة ضمن قاطع عمليات نينوى بحثا عن مطلوبين يرومون القيام بعمليات انتحارية.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن قوات مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذت، اليوم، عملية تفتيش في مناطق حي الرسالة ضمن قاطع عمليات نينوى.

وأضاف، ان العملية تهدف الى البحث عن مطلوبين يرومون القيام بعمليات انتحارية.

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